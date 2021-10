Ce măsuri propune guvernul Cioloș în criza sanitară: certificatul verde să devină obligatoriu și sancțiuni pentru medicii anti-vacciniști Guvernul Cioloș propune, in programul de guvernare publicat duminica, 17 octombrie, masuri punctuale pentru rezolvarea crizei sanitare. Astfel, certificatul verde ar condiționa atat accesul la evenimente și magazine, cat și demiterea angajaților care refuza sa il prezinte. In ceea ce privește certificatul verde de vaccinare, guvernul Cioloș ar urma sa-l faca obligatoriu și pentru locul de munca, pentru funcționarii publici. „Utilizarea certificatului sanitar pentru accesul la munca a tuturor angajaților din sistemul public și pentru cei din sistemul privat care intra in contact cu publicul, mergand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

