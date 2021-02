Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Alexandru Sava s-a aflat in prima linie de lupta impotriva Covid-19 inca de la inceputul pandemiei in Romania. Vaccinarea este in opinia lui principala ”arma de lupta” impotriva virusului.

- Daca nu reușesc programarea pacienților prin platforma de vaccinare, clinicile de dializa vor putea comunica direct cu centrele de vaccinare, pentru ca pacienții dializați sa se vaccineze fara programare in termen de 48 de ore. Clinicile de dializa vor fi obligate sa faciliteze accesul pacienților…

- Senatul a fost informat, marti, in primul plen din sesiunea extraordinara despre ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru recrutarea si plata personalului implicat in procesul de vaccinare impotriva COVI-19 si stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii, anunța news.ro. Comisiile…

- In ultimele 24 de ore s-au vaccinat impotriva coronavirusului 12.421 de persoane, anunța Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. De la debutul campaniei de vaccinare și pana in prezent, au fost imunizate 196.090 de persoane. Conform sursei citate in ultimele…

- Guvernul Romaniei a aprobat, in ședința de vineri, Ordonanța de Urgența privind unele masuri pentru recrutarea și plata personalului implicat in procesul de vaccinare impotriva COVID 19 și stabilirea unor masuri in domeniul sanatații. Actul normativ stabilește mai multe masuri pentru recrutarea și plata…

- Campania naționala de vaccinare este aproape de linia de start, iar autoritațile preconizeaza ca primele doze de vaccin anti-COVID-19 vor sosi în România în ultimele zile ale acestui an. Având în vedere ca…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, propune ca statele membre sa inceapa vaccinarea impotriva COVID- 19 in aceeași zi. Ursula von der Leyen a facut apel la o acțiune comuna din partea Statelor Membre in ceea ce privește campania de vaccinare impotriva COVID-19. Ursula von der Leyen a…

- Președintele rus Vladimir Putin a ordonat miercuri autoritaților ruse sa inceapa vaccinarile in masa impotriva COVID-19 saptamana viitoare. Rusia a inregistrat 589 noi decese cauzate de coronavirus, relateaza Mediafax.