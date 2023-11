Stiri pe aceeasi tema

- Lista orașelor din Romania cu cele mai scumpe, respectiv cele mai ieftine gradinițe și creșe din sistemul de invațamant privat. In unele zone, parințiii scot din buzunare peste 2 mii de lei net pentru a achita educația oferita copiilor, dupa cum arata datele inregistrate in luna iulie 2023. Principalul…

- Piața inchirierilor de locuințe se menține puternica la nivel național, cu cerere la valori ridicate și prețuri ce urmeaza traiectoria ascendenta cu care ne-am obișnuit, potrivit Indicelui imobiliare.

- Numarul copiilor care merg la o creșa sau gradinița privata din țara a crescut accelerat in ultimii 10 ani, procentul acestora crescand de la 2.9% in anul școlar 2013/2014 la 7.1% in anul școlar 2021/2022. Daca unii parinți aleg invațamant preșcolar sau anteprescolar privat pentru flexibilitatea programului…

- Dumitrean este executata in urma unui dosar in care instanta a dispus confiscarea de la aceasta a sumei de 400.000 de euro, apreciata de autoritati ca fiind primita ca mita, chiar daca faptele din dosarul in care a fost trimisa in judecata, in 2016, de DNA, s-au prescris. De asemenea, Fiscul vinde si…

- Salajeanul Tiberiu Paușan, președintele Retromobil Salaj, a reușit sa puna județul nostru pe harta evenimentelor automobilistice din Romania. Municipiul Zalau a gazduit astazi Parada Toamnei, o expoziție cu și despre mașini care au facut istorie. Dacia 1300, 1310, Dacia „TAXI”, Renault 12, Citroen Palais,…

- Problemele se țin lanț de Pescobar. Dupa ce restaurantele i-au fost inchise, Paul Nicolau s-a trezit cu sechestru pe mașini pus de ANAF și de o firma de leasing. Doar ca milionarul ar vrea sa vanda autoturismele, anunțul fiind facut in mediul online.

- Nissan este cel mai recent producator ce se adauga pe lista celor care spun ca nu vor mai vinde decat mașini electrice in Europa, din 2030. Japonezii au in gama modelele electrice Leaf și Ariya și alte modele vor urma, inclusiv o mașina mica de oraș și un SUV compact.

- Guvernul a publicat, marți, forma finala a pachetului de masuri fiscale pe care iși va asuma raspunderea in Parlament. Se introduc impozite speciale pentru persoanele care dețin case mai scumpe de 500.000 de euro și mașini a caror valoare depașește 75.000 de euro. De asemenea, forma finala prevede accize…