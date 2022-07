Ce mașini second-hand au cumpărat românii în 2021. Volkswagen, în topul preferințelor Volkswagen este marca preferata de romanii care cumpara mașini second-hand, in special seria Passat, arata datele Mogo Romania pe 2021 și prima jumatate a acestui an. 24%, respectiv 26% dintre cumparatori au preferat automobilul german, urmați de cei care au ales marci precum BMW, Audi, Opel sau Ford. In ultimii doi ani, preferințele romanilor in privința alegerii mașinilor second-hand au ramas la fel, Volkswagen fiind marca preferata de aceștia. Cat despre modelele alese, 39% dintre cei care au achiziționat un automobil prin intermediul Mogo Romania au optat pentru Volkswagen Passat, in timp… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

