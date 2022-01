Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de autoturisme ecologice (electrice 100% si hibride plug-in), precum si full hybrid s-au dublat in Romania, in cursul anului 2021, iar cota de piata a ajuns la 15,5%, de 2,2 ori mai mare raportat la anul precedent. Statistica oficiala releva faptul ca, anul trecut, cota de piata de autoturismelor…

- Luna trecuta s-au inmatriculat peste 1.500 de Spring-uri, iar pentru intreg 2021 totalul a depașit 3.000 de unitați, ceea ce plaseaza noul model pe locul cinci. Anul 2021 s-a incheiat cu 6.338 de mașini electrice inmatriculate, un nou record.Piața mașinilor noi a totalizat 120.000 de unitați anul trecut,…

- ​Modelul electric Dacia Spring, care la testele EuroNCAP a fost desființat, a fost în decembrie cea mai înmatriculata mașina pe piața locala, arata datele APIA. Luna trecuta s-au înmatriculat peste 1.500 de Spring-uri, iar pentru întreg 2021 totalul a depașit 3.000 de unitați,…

- Anul 2021 se va termina cu Tesla Model 3 pe primul loc în clasamentul mașinilor full-electrice în Europa, urmata de Volkswagen ID3 și Renault Zoe. Dacia Spring a fost pe locul trei în noiembrie și probabil va fi în top 5 și în decembrie, datorita cererii bune în piețe…

- In luna noiembrie, Dacia Sandero a ocupat locul al doilea in topul vanzarilor din Europa. Modelul producatorului de la Mioveni a stat pe podium alaturi de Renault Clio și de ocupantul locului 3, Peugeot 208. In topul electricelor, Dacia Spring a incheiat a 11-a luna din 2021 pe locul al treilea, cu…

- Criza semiconductorilor auto a facut ca piața mașinilor noi din Europa sa scada cu 29% fața de luna similara din 2020 și companiile auto au dat prioritate modelelor mai scumpe unde marja de profit este mai mare. Din acest motiv s-au produs în numar mai mare SUV-uri, mașini electrice și hibride,…

- În primele zece luni ale anului s-au vândut în țara aproape 100.000 de mașini noi, iar în top 5 nu se gasesc doar modelele Dacia, ci și Ford Puma, produsa la Craiova. În octombrie au intrat în țara și aproape 350 de mașini electrice Dacia Spring, ceea ce plaseaza…