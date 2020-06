Ce mașini au căutat românii pe internet și ce modele au fost scoase la vânzare ​În luna aprilie, numarul de cumparatori de pe platforma online Autovit.ro a scazut la jumatate (52%) fața de luna ianuarie a acestui an. Totuși, luna mai a adus o revenire accelerata, iar numarul de cumparatori a ajuns pe finalul acestei luni la aproximativ 90% din volumul înregistrat în luna februarie. Volkswagen Golf, Audi A4 și VW Passat au fost cele mai cautate modele, iar în top zece au intrat și modelele Duster și Logan de la Dacia. Doua treimi dintre anunțuri se refera la mașini de sub 5.000 de euro, iar jumatate dintre mașinile scoase la vânzare au fost diesel… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

