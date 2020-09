Ce mari au crescut fiicele actorilor Luminița Erga și Valentin Teodosiu De mai bine de 25 de ani, actorii Luminița Erga (50 de ani) și Valentin Teodosiu (67 de ani) traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Perechea are doua fiice gemene, Irina și Catinca, in varsta de 15 ani. Ce mari au crescut fiicele actorilor Luminița Erga și Valentin Teodosiu Recent, familia a fost invitata in platoul emisiunii TV La Maruța , unde a vorbit despre aniversarea de 67 de ani a actorului. Adolescentele nu impartașesc pasiunea parinților lor pentru teatru, ambele facand sport de performanța. „Eu n-am spus ca nu-mi doresc lucrul asta (sa devina actrițe). Orice și-ar alege, s-o faca din… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

