- La mai bine de 111 ani de la scufundarea Titanicului, suveniruri de pe vasul de lux au fost scoase la licitatie sambata, printre acestea figurand si un meniu al unei cine servite la clasa intai, informeaza DPA.Meniul, care ii imbia pe calatori cu stridii, "tournados de vita a la Victoria", miel si…

- La mai bine de 111 ani de la scufundarea Titanicului, suveniruri de pe vasul de lux au fost scoase la licitatie sambata, printre acestea figurand si un meniu al unei cine servite la clasa intai, informeaza DPA.

- O jacheta de piele emblematica purtata de Michael Jackson in anii 1980 a fost cumparata pentru suma de 250.000 de lire sterline (306.000 de dolari), noteaza BBC. Haina, purtata de regretatul cantareț intr-o reclama la Pepsi, ar fi trebuit sa se vanda cu o suma cuprinsa 200.000 și 400.000 de lire sterline.…

- Manuscrisul celebrului hit al formatiei Queen, „Bohemian Rhapsody”, scris de mana de Freddie Mercury a fost vandut cu 1,3 milioane de lire sterline (1,6 milioane de euro), in care sunt incluse si taxele, miercuri seara, la casa de licitatii Sotheby’s din Londra, relateaza AFP. Aceste 15 pagini scrise…

- Pianul lui Freddie Mercury a fost vandut, in cadrul unei licitații, pentru o suma colosala. Cumparat in 1975 și importat in Anglia din Japonia, Yamaha G2 a fost folosit de solistul Queen pentru a compune piesa sa fundamentala, „Bohemian Rhapsody”, in același an.

