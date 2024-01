Am intrat in anul 2024, ne dorim o societate educata, ne laudam ca suntem civilizați, buni, harnici, vrem in Schengen, dar, in multe privințe, mai avem mult de invațat, de lucrat, de schimbat mentalitați. Cea mai buna dovada ca mai avem inca multe probleme de comportament vine exact din rețeaua publica de canalizare a municipiului Zalau. Directorul Sucursalei Zalau a Companiei de Apa, Marcel Zaharia, ne-a declarat ca, in perioada sarbatorilor, lucratorii unitații pe care o coordoneaza au gasit in rețelele de canalizare și obiecte care nu au ce cauta…