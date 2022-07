Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce l-a vandut pe Rareș Ilie la Nice, Rapid vrea sa mai aduca jucatori, mai ales ca dupa meciul cu CFR Cluj, Adrian Mutu s-a plans de subțirimea lotului. Clubul de langa Grant vrea sa transfere tot de la formația din Gruia, pe lista fiind Yuri, Dugandzic, Bordeianu și Betancor. Ratarea parcursului…

- Eliminarea lui CFR Cluj in fața lui Pyunik e primul rezultat umilitor al lui Dan Petrescu in cupele europene. „Bursucul” ajunge intr-o categorie selecta care conține antrenori romani de lux ce au bifat contraperformanțe rușinoase pe continent. „Cea mai mare dezamagire a carierei mele in Europa”. ...

- Dan Petrescu, antrenorul campioanei, a fost extrem de dezamagit dupa eliminarea rușinoasa din preliminariile Champions League, cu Pyunik Erevan (0-0 in tur, 2-2 și 3-4 la penalty-uri in retur). CFR Cluj va evolua in turul II din Conference League cu Inter Club d'Escaldes, o formație din Andorra. Turul…

- CFR Cluj a fost eliminata din turul I al preliminariilor Champions League! „Feroviarii” au fost invinși de Pyunik Erevan (Armenia) la penalty-uri (2-2, 3-4 d. pen). Campioana Romaniei a condus de doua ori, dar a fost eliminata dupa loviturile de departajare, dupa o evoluție modesta. Dan Petrescu, la…

- CFR Cluj merge in preliminariile Champions League, dupa eliminarea suferita in fața celor de la Pyunik Erevan, in turul I al preliminariilor Champions League, 2-2, 3-4 la penalty-uri. Dupa ce a ieșit jenant din Champions League, campioana Romaniei va ajunge in turul doi preliminar din Conference League,…

- CFR Cluj a fost eliminata rușinos la penaltiuri, miercuri, in primul tur din preliminariile Champions League contra armenilor de la Pyunik Erevan. Jucatorii campioanei Romaniei au incercat sa explice infrangerea dand vina pe ghinion și lipsa de reacție in fața adversarului. ​

- CFR Cluj nu a reușit sa treaca de Pyunik Erevan, 3-4 dupa loviturile de departajare, in primul tur preliminar al UEFA Champions League. Exista șanse ca rezultatul acesta sa duca la demiterea lui Dan Petrescu.

- CFR CLUJ. La petrecerea de dupa caștigarea campionatului, Dan Petrescu i-a presat pe conducatori sa-i ofere un buget și mai mare, pentru a forța calificarea in grupele Champions League. Daca nu-i vor fi acceptate condițiile dorite, Dan ar putea reveni in Asia, in zona araba. ...