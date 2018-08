Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe scoli gimnaziale din judet se regasesc in topul institutiilor de invatamant cu cele mai bune medii la Evaluarea Nationala de anul acesta, de la Buzau. Topul, publicat de admitereliceu.ro, a fost realizat calculandu-se media aritmetica pentru mediile de la Evaluarea Nationala ale tuturor elevilor…

- Dupa rezolvarea contestațiilor, inca un elev buzoian a obținut media 10 la Evaluare Naționala. Este vorba despre Razvan Gabriel Iordache, de la Școala nr.15 “George Emil Palade”. Multiplu olimpic național, Razvan obținuse inițial, la Evaluarea Naționala, media 9,95 (nota 10 la Romana și nota 9,90 la…

- Mii de absolventi ai clasei a VIII-a au aflat marti ce note au obtinut la examenul de capacitate. Cei nemultumiti de rezultate pot face contestatii in speranta ca media lor pentru intrarea la liceu va creste. Rezultatele finale vor fi afișate pe 23 iunie. Un numar de 32 de elevi din judetul…

- Maria Greceanu, eleva la Colegiul National din Iasi, care a obtinut nota 10.00 la ambele probe ale Evaluarii Nationale, spune ca este fericita de rezultat si ca vrea sa urmeze profilul Matematica-Informatica la un liceu de prestigiu din Iasi. "A fost o experienta frumoasa, sunt fericita. Am…

- Fiica celei mai batrane mame din Romania, Adriana Iliescu, a luat nota mare la limba romana, dar a dat greș la examenul de matematica la Evaluarea naționala 2018. Adriana Iliescu a devenit mama in 2005, la 67 de ani, dupa o inseminare artificiala. Ea are o fiica, Eliza , care acum are 13 ani și care…

- Rezultatele la Evaluarea Nationala vor fi facute publice marti, pana la ora 12,00 AICIPotrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, tot marti se vor putea depune contestatii, intre orele 14,00 si 19,00.Rezultatele finale vor fi afisate sambata, 23 iunie.La sesiunea…

- Dupa o proba la Romana considerata ușoara, absolvenții claselor a VIII-a au susținut astazi proba la Matematica din cadrul Evaluarii Naționale. Subiectele au dat mari batai de cap concurenților, unii dintre ei ieșind in lacrimi din sala de examen. Alții au marturisit ca subiectele au fost mai grele…

- EVALUARE NATIONALA 2018. Elevii din clasa a VIII-a intra luni, 11 iunie, in focurile examenului de Capacitate. Prima proba este la limba romana, urmand ca miercuri sa se dea matematica, iar joi limba si literatura materna. Examenul este programat sa inceapa la ora 09.00 si dureaza…