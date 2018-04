Ce lecţie învăţăm după Simfonia lalelelor” O fetita de trei ani obligata sa stea in cap in fata politicienilor. Baronasi locali aplecati sa pupe mainile premierului. Copii cu dizabilitati scosi la defilare. Imaginile surprinse saptamana trecuta la Festivalul "Simfonia Lalelelor" de la Pitesti au scandalizat opinia publica. Hai sa nu ne amagim. Au scandalizat putina lume si nu pe cine trebuie. De fapt, ce deranjeaza cel mai mult dupa defilarea de la Pitesti este lipsa de reactie a opozitiei, a societati (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Turcan, deputat PNL, cere Avocatului Poporului sa se sesizeze dupa imaginile cu copii de la defilarea de vineri, de la festivalul Simfonia Lalelelor, acolo unde a fost prezenta si Viorica Dancila.

- Raluca Turcan, deputat PNL, cere Avocatului Poporului sa se sesizeze dupa imaginile cu copii de la defilarea de vineri, de la festivalul Simfonia Lalelelor, acolo unde a fost prezenta si Viorica Dancila.

- Un scandal imens a rezultat dupa Simfonia Lalelelor si asta dupa ce o fetita de trei ani a facut tumbe stand cu capul pe ciment. Imaginea ce a dezgustat o tara intreaga a ajuns si la ochii lui Iohannis. Presedintele tarii a facut o declaratie cu privire la acele evenimente, afirmand ca asa ceva nu…

- Hot prins de politisti dupa ce a furat sapte portofele intr-o zi! Judiciaristii Sectiei 1 din Pitesti au saltat in flagrant un individ in varsta de 31 de ani care, in doar cateva ore, ii lasase fara portofele pe oamenii veniti la Festivalul „Simfonia Lalelelor” . Nu mai este de mult o noutate faptul…

- "Presedintele a sunat-o pe doamna premier, insa aceasta nu a raspuns. Nici nu a raspuns, nici nu a sunat inapoi", au declarat sursele citate. Vineri, premierul Viorica Dancila a participat la deschiderea celei de-a 41-a ediții a Expoziției internaționale „Simfonia Lalelelor" de la Pitești.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a fost invitat vineri, 20 aprilie, la Pitesti, unde a luat parte la un eveniment intitulat Simfonia Lalelelor, cea mai mare expozitie florala din Romania. La ceremonia de inaugurare a expozitiei, sute de copii de gradinita si elevi au fost pusi sa defileze in fata premierului…

- UPDATE Copilul de 2 ani a decedat.Un copil in varsta de doi ani este in stop cardio-respirator si alte cinci persoane, printre care un copil de opt ani, au fost ranite intr-un accident rutier produs marti pe DN7 Ramnicu Valcea - Pitesti, la kilometrul 164, in zona localitatii Milcoiu.…

- Fenomenul “Next Star revine”! Incep preselecțiile naționale pentru cel de-al noualea sezon al show-ului destinat celor mai talentați copii. Oricare ar fi talentul tau, vino la “Next Star” sa uimești o țara intreaga! Te așteptam la casting! Tu poți fi cel de-al noualea “Next Star”!