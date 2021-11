Ce le transmite Arafat microbiștilor: ”Arătați biletul și nu veți fi amendați după ora 21.00” Suporterii care participa la meciurile de fotbal trebuie sa arate autoritatilor biletul la intoarcerea acasa daca nu vor sa fie amendați, in cazul in care partidele se termina dupa ora 21,00. “S-a discutat de meciurile de fotbal, ca ele incep la ora 20,00 si se termina mai tarziu decat ora 21,00, pentru persoanele care se intorc acasa. S-a hotarat ca persoanele respective pot arata biletul de la meci si sa spuna ca se intorc de la meci si ca sunt pe drum acasa. Ministerul de Interne va trimite o instructiune la organele de control ca sa stie de acest lucru. Nu sunt meciuri in fiecare zi, sunt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Suporterii care merg spre casa de la meciuri care se termina dupa ora 21.00 trebuie sa arate polițiștilor biletul pentru a nu fi amendați, a declarat, duminica, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat.

