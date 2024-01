In fața magistraților, Cornel Dinicu a recunoscut ca autorizația ISU a fost ceruta „tarziu”, abia dupa ce pensiunea Ferma Dacilor a fost supusa unui control, in anul 2019.Omul de afaceri da vina pe „sistemul greoi, pe oamenii de la Primarie și Consiliul Județean” pentru lipsa autorizației de construire. Dinicu a spus ca a luat „toate masurile necesare pentru impiedicarea acestui dezastru” și ca demersurile privind obținerea autorizațiilor ISU fusesera deja planificate. Inițial, patronul planuia sa construiasca in locul pensiunii o ferma bio, dar planurile i-au fost date peste cap dupa ce vulpile…