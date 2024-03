Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Voluntariului, Nicolae Dica, s-a aratat dezamagit de eșecul echipei sale in fața FCSB, dupa o prima repriza reușita. Voluntari a aratat bine cu FCSB, in prima repriza. Și a intrat la pauza cu 1-0 pe tabela. Dupa reluare, insa, ilfovenii au incasat doua goluri de la Florinel Coman și au scapat…

- Baba Alhassan (24 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, a declarat ca vicecampioana a avut o prima repriza foarte grea in meciul cu Voluntari, scor 2-1, in runda #28 din Superliga. Baba Alhassan a intrat la pauza meciului și a avut un impact imediat. In minutul 48, ghanezul i-a oferit o pasa decisiva…

- FCSB s-a impus in deplasarea de la Voluntari, scor 2-1. Elias Charalambous (43 de ani) și-a felicitat elevii și spune ca schimbarile efectuate la pauza au schimbat soarta partidei. Condusa la pauza de FC Voluntari, FCSB a trimis trei fotbaliști proaspeți in debutul parții secunde. Miculescu, Alhassan…

- Cel mai controversat moment al primei reprize din Universitatea Craiova - FC Voluntari s-a petrecut in minutul 24, la duelul dintre Nicușor Bancu (31 de ani) și Nicolae Carnat (25 de ani). Universitatea Craiova a deschis scorul in minutul 7 al disputei din Banie, prin Baiaram, și parea sa aiba o misiune…

- Nicolae Dica (43 de ani), antrenorul celor de la FC Voluntari, a anunțat ca va face schimbari in formula de start pentru meciul de luni cu Universitatea Craiova. Dica și-a exprimat in special nemulțumirea pentru lipsa de eficiența a elevilor sai la finalizare. Tehnicianul ilfovenilor a spus, de asemenea,…

- FC Voluntari a smuls egalul la ultima faza cu FC Hermannstadt, 1-1 (0-1), luni seara, pe teren propriu, in etapa a 24-a a Superligii de fotbal.Sibienii au deschis scorul prin Daniel Paraschiv (31), din pasa lui Silviu Balaure si si-au creat si alte ocazii de gol, potrivit Agerpres. FC Voluntari,…

- Nicolae Dica (43 de ani), antrenorul de la FC Voluntari, a prefațat partida cu Hermannstadt, primul lui meci pe banca ilfovenilor. Voluntari - Hermannstadt are loc luni, de la ora 17:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Orange Sport 1, Prima Sport 2 și Digi Sport 1 Dica a scos in evidența…

- Fanii Rapidului nu fac deplasarea la derbyul Dinamo - Rapid și aleg sa vada partida pe propriul stadion, in Giulești. Afla aici ultimele informații live, de la reporterii GSP. Dupa ce nu au ajuns la un consens cu cei de la Dinamo in privința biletelor și a sectoarelor in care ar fi fost repartizați,…