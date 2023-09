Ce jocuri video iubite de milioane de gameri în toată lumea sunt co-dezvoltate la noi în România Echipe de dezvoltatori romani au pus umarul la crearea unora dintre cele mai populare jocuri din lume inca din anii 90 cand s-au deschis studiourile Ubisoft Romania și Electronic Arts Romania. Dezvoltatorii din industria locala se pot mandri ca au lucrat la jocuri ce nu mai au niciun secret chiar și pentru cei care nu sunt gameri pasionați: francize precum Assassin’s Creed sau Tom Clancy’s Silent Hunter, FIFA , Asphalt, Gotham Knights, Coinmaster, etc. Romanian Game Awards este un eveniment anual ce iși propune sa recunoasca și sa premieze cele mai remarcabile jocuri video dezvoltate pe plan local… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potaissa are un inceput de sezon excelent, cu o victorie (38-31 cu CSM Vaslui) și un egal pe terenul echipei care a eliminat Granollers din Europa, CSM Constanța (27-27). Turdenii nu au timp de multa odihna, pentru ca luni la Turda vine CSM București. Duelul din sala „Gheorghe Barițiu” va incepe la…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 21 și 22 augustFenomene vizate: val de caldura și disconfort termic ridicatZone afectate: conform textului și harții In intervalul menționat valul de caldura va persista in cea mai mare parte a țarii, iar in zonele de campie și…

- Au ieșit la iveala mai multe detalii din crima de la 2 Mai! Ei bine, tanara in varsta de 20 de ani care a fost omorata in accidentul de la 2 Mai era studenta in București și promovase examenul de Bacalaureat cu media 9,81. Aceste informații au fost facute publice de tatal ei, jurnalistilor, la Constanta.

- CSM Constanța vrea s-o elimine pe Granollers in EHF European League și nu se gandește la Supercupa Romaniei, programata la București in acest weekend, 19-20 august. Cu un buget și condiții de cupe europene, CSM Constanța iși dorește sa produca surpriza in preliminariile EHF European League și s-o elimine…

- Romanii din diaspora s-au intors acasa pentru minivacanta de Sfanta Maria. Potrivit agentiei de turism online Vola.ro, romanii au rezervat, doar intre 10-15 august, 21,25% din zborurile totale rezervate pe platforma in aceasta luna. Tariful mediu pentru un zbor catre Romania in perioada sarbatorii de…

- In Campionatul National de rugby in 7, judetul Constanta este reprezentat de CS Navodari si CSM Constanta. Noua editie a Campionatului National de rugby in 7 pentru seniori debuteaza la Bucuresti, Stadionul Parcul Copilului, pe 5 august, cu Turneul Open, care are rol de a departaja cele 14 echipe participante.…

- Romanii au comandat anul trecut, in medie, o saorma la 10 secunde. Au fost livrate peste 3,31 de milioane de portii in 2022, cu 60% mai mai mult fata de anul precedent, scrie Ziare.com, citand datele unei aplicatii de livrare. Șaorma este pe locul doi in topul preferintelor romanilor, utilizatori ai…

- Incident extrem de neplacut intr-un tren care mergea de la București la Constanta. Mai mulți minori au lesinat din cauza caldurii excesive survenita la scurt timp dupa ce garnitura a plecat din Capitala, pentru ca instalatia de climatizare din tren a incetat sa mai funcționeze.