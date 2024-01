Ce înțelegere a avut patronul de la Ferma Dacilor cu procurorii Patronul complexului Ferma Dacilor ar fi facut o ințelegere cu procurorii care il cerceteaza. Anchetatorii ar fi fost de acord sa amane reținerea acestuia și implicit solicitarea arestarii sale preventive. Potrivit surselor Gandul, intre patron și procurori ar fi avut loc o discuție in urma careia anchetatorii s-ar fi invoit sa-l cheme la audieri abia dupa inmormantarea fiului sau. Ca urmare, conform unor apropiați, omul de afaceri știa de la inceput ca in urma audierilor va fi reținut și se va solicita arestarea lui preventiva. Procurorii au cerut, astazi, in fața judecatorilor din Prahova, arestarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

