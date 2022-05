Deșeurile rezulta, in mod inevitabil, in urma oricarei activitați umane. Prin urmare, o instituție care genereaza deșeuri este direct raspunzatoare pentru intregul parcurs al deșeului, din momentul generarii sale, pana la casare și/sau revalorificare. Gestionarea deșeurilor intra in obligația tuturor societaților, firmelor sau instituțiilor, indiferent de profilul lor, așadar conștientizarea obligativitații acestei practici trebuie sa porneasca, in primul rand, din proprie inițiativa, insa exista un cadru legislativ dedicat acestui domeniu care traseaza coordonate clare cu privire la etapele procesului…