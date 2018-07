Ce inseamna o asigurare de sanatate si ce trebuie sa stii ca sa-ti faci una

Stiri pe aceeasi tema

- Societațile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris, in primul trimestru al anului 2018, prime brute in valoare de aproximativ 2,53 miliarde lei, in scadere ușoara (1,45%) fața de trimestrul I 2017.Inceputul anului 2018 a fost caracterizat de o imbunatațire a indicatorilor…

- Se deschid noi orizonturi pentru asigurarile din Romania, fie ca esti un grup de oameni interesati, fie ca esti o asociatie de companii de transport, fie esti un grup de firme dintr-o verticala economica. Prin aparitia Legii privind societatile mutuale de asigurari, aprobata de Guvern, persoanele…

- Putine au fost sectoarele din economia romaneasca cu o crestere atat de puternica in ultimul deceniu precum cel al serviciilor medicale private, pentru care perspectivele raman pozitive si in perioada urmatoare. Pe fondul unor servicii nesatisfacatoare in sectorul de stat, greu accesibile…

- Peste 2 mii de medicamente ar putea sa dispara de pe piata Producatorii de medicamente generice le cer autoritatilor sa ia urgent masuri pentru reducerea impactului pe care îl are taxa clawback asupra pietei farmaceutice. Ei considera ca orice întârziere va avea efecte negative,…

- Anul 2017 a reprezentat un an de consolidare și continuare a dezvoltarii pieței locale de asigurari cu imbunatațiri sesizabile ale principalilor indicatori. Astfel, a continuat tendința de creștere a pieței asigurarilor din Romania din perspectiva volumului de prime brute subscrise, iar societațile…

- Actualul sistem de pensii este singura reforma structurala din Romania care a rezistat timp de un deceniu tuturor alternantelor la putere. Este un sistem care contribuie la dezvoltarea economiei - pe de o parte prin investitiile facute pe piata de capital si, de cealalta, prin faptul ca ofera…

- Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale(ANMDM) din Romania a propus retragerea de pe piața a doua medicamente folosite de mulți romani, pentru ca, daca sunt folosite in cantitati mari sau timp indelungat, afecteaza funcția hepatica. Este vorba despre Doreta de 75 de mg si Panadol…

