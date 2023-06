Ce înseamnă implozie. Aceasta ar fi cauza scufundării submarinului Titan Ce inseamna implozie. Se spune ca aceasta ara fi cauza scufundarii submarinului Titan. Submarinul Titan care oferea o calatorie de vis pentru cinci miliardari a avut un final neașptat. Contactul cu cei de pe submarin a fost pierdut duminica, iar recent, numeroase bucați din el au fost descoperite. Ulterior s-a confirmat și ca cinci persoane aflate la bord au murit. Cauza tragediei ar fi o implozie. Ce inseamna insa acest termen? Dupa cum ii spune și numele, o implozie este opusul unei explozii. Ce inseamna implozie. Aceasta ar fi cauza scufundarii submarinului Titan Practic o implozie se produce… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

