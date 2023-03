Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua a decis sa renunțe la platforma TikTok pentru un motiv neașteptat de catre fani. Aceasta a explicat, totuși, care a fost procesul prin care a trecut pentru a lua aceasta hotarare.

- „Lunea la minimum” este cea mai noua moda care pune stapanire pe rețeaua de socializare TikTok. Acest concept a fost creat de Mariso Jo Mayes dupa ce a experimentat epuizarea la locul de munca, relateaza NY Post.

- Traim in secolul internetului și al smart device-urilor și, pe masura ce mijloacele de comunicare online au evoluat, prescurtarile au devenit din ce in ce mai populare, mai ales in randul tinerilor. Ce inseamna CMF, CMFP, NPC, HRU și alte simboluri adesea folosite pe rețelele de socializare.

- Cu siguranța ca și tu ai observat pe TikTok ca mulți creator de conținut folosesc #5pasidebine atunci cand posteaza un videoclip. Te-ai intrebat vreodata ce inseamna? Semnificația acestui hashtag.

- Pentru ca o persoana sa se simta plictisita, trebuie sa fie intr-o stare de entuziasm emotional, aflata in imposibilitatea de a intelege la ce sa aplice aceasta emotie. Nimic din ceea ce face nu-i atrage interesul si, in consecinta, apare plictiseala. Daca nu exista excitare emotionala, plictiseala…

- Cercetatorii Kaspersky au descoperit o noua campanie de spam care se raspandește prin mesaje directe pe Twitter și fura criptomonedele utilizatorilor vizați. Acestora li se cere ajutor pentru a retrage sute de mii de dolari din contul cripto al unui strain de pe Twitter. Cu toate acestea, pentru a ajuta…

- Polițistii Secției 8 Poliție Rurala Stoina au fost sesizați prin plangere, de catre reprezentantul unei societați comerciale, cu privire la faptul ca autori necunoscuți ar fi sustras patru acumulatori fotovoltaici.

- Toate investitiile cuprinse in Politica de Coeziune sunt stabilite pe baza analizei decalajelor si a rezultatului procesului de cartografiere a infrastructurii, serviciilor si nevoilor, inclusiv la nivel microregional, si cuprind domenii precum ocuparea fortei de munca, infrastructura, educatie, locuinte,…