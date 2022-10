Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana propune o intervenție de urgența pe piețele europene ale energiei pentru a face fața recentelor creșteri dramatice ale prețurilor. Executivul european propune obligația de a reduce consumul de energie electrica cu cel puțin 5% in timpul orelor de varf selectate. De asemenea, Comisia…

- Sambata seara Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti a transmis un comunicat de presa prin care anunța ca procurorii au inceput urmarirea penala in legatura cu incidentul aviatic din Giurgiu.

- RADARE pe drumurile din ALBA: Locații in care Poliția Rutiera monitorizeaza circulația. Atenționari pentru șoferi In acest weekend, polițiștii rutieri din Alba monitorizeaza circulația, pentru prevenirea accidentelor rutiere. Șoferilor le este recomandat sa respecte regulile rutiere, pentru circulație…

- Alexandru Paziuc, medic primar de psihiatrie la Spitalul de Psihiatrie din Cimpulung Moldovenesc, spune ca unitatea medicala traverseaza o perioada dificila, dat fiind numarul mare de pacienți și gravitatea cazurilor. Spitalul, care are 15 paturi pentru cronici și 55 pentru acuți, este aproape plin.…

- Invitatul emisiunii ZIUA LIVE de miercuri, 27 iulie 2022, a fost judecatorul Adrian Ionescu, presedintele Judecatoriei Mangalia. Magistratul a explicat cat de greu "atarnaldquo; intr un astfel de proces faptul ca soferul a consumat alcool sau substante psihoactive inainte de a se urca la volan. In functie…

- Unghiile sunt oglinga organismului unui om. Cele mai multe persoane au unghii sanatoase si ngrijite, dar sunt si persoane carora le apar pe unghii pete albe, maro sau negre. Specialiștii trag un semnal de alarma și avertizeaza ca aceste semne sunt un semnal ca ar trebui sa mergi la medic pentru analize.…

- Tinerii nu ar trebui sa bea alcool deloc, insa o cantitate mica de alcool poate fi benefica pentru adulții trecuți de 40 de ani, arata cel mai amplu studiu facut pe acest subiect. Cat alcool ar putea bea o persoana inainte sa-și asume un risc excesiv pentru sanatate? Fii la curent cu cele…

- Consumul de substanțe interzise este des intalnit in randul adolescenților și al tinerilor din ziua de astazi. Rebeliunea și nevoia de a fi acceptat de grupul de prieteni sunt factori majori in utilizarea substanțelor ilicite.Controlul slab al impulsului și cautarea de noi senzații conduc, in majoritatea…