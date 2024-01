Ce inseamna cuvantul 'șpaga' și cum a aparut acesta in limba romana! Foarte puțina lume cunoaște etimologia acestuia

Limba romana este plina de surprize, mai ales in ceea ce privește etimologia și proveniența cuvintelor. In anul 2024, cuvantul „șpaga” este la orice colț. Aproape in orice direcție ne uitam apare cate o șpaga. Totuși, foarte puțina lume știe cum a aparut acesta in limba noastra și ce insemna el, de fapt.

Cuvantul „șpaga” in limba romana are origini incerte și este inregistrat pentru prima data in secolul al XIX-lea. Termenul este folosit pentru a descrie o suma de bani…