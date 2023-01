Ce înseamnă caratul în cazul aurului și al diamantelor Bijuteriile realizate din aur și decorate cu diamante seduc orice privire și fac ca toate femeile care poarta astfel de piese valoroase sa nu aiba nevoie de vreo ocazie speciala pentru a fi stilate și elegante. Casele de bijuterii creeaza piese remarcabile prin alaturarea aurului și a diamantelor, iar atunci cand cumperi un inel ori o pereche de cercei pentru tine ori pentru a face un cadou special unei persoane dragi trebuie sa ții cont de mai multe aspecte.Indiferent daca bijuteria este creata la comanda sau luata direct din magazin, printre cele mai importante detalii care trebuie luate in… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In zodiacul chinezesc, acesta este anul iepurelui, iar pentru ca lui nu ii place ridicolul, toate nunțile vor fi simple, fara prea multe decoruri pompoase.Astrele se vor alinia perfect pentru cateva dintre semnele zodiacale, contribuind la creșterea fericirii lor in plan personal. Horoscopul le promite…

- Nici nu mai conteaza cum și de ce ți s-a innodat colierul de data aceasta! Bijuteriile, fie ele de aur, argint sau orice altceva, formeaza noduri atunci cand nu sunt depozitate corect, iar cele cu fir subțire par de-a dreptul imposibil de descurcat.Exista, totuși, o soluție pentru toți și toate care…

- Iata ce sfaturi au make-up artiștii pentru ține, ce anume nu trebuie sa-ți lipseasca din trusa de machiaj pentru Revelion. In trusa de machiaj trebuie sa ai un dermatograf stralucitorCu textura lui cremoasa și stralucitoare, in culori țari precum auriul, argintiul, albastrul metalizat etc., dermatograful…

- Co-președintele ALDE, Varujan Vosganian, are o ieșire extrem de ferma cu privire la situația in care Romania este tratata in aceste zile in Cazul discuțiilor privitoare la aderarea la Spațiul Schengen. Liderul ALDE susține ca indiferent de rezultatul votului de maine din Consiliul Justiției și Afaceri…

- Concurența in industria ospitalitații este acerba, iar hotelurile se lupta pentru atragerea clienților și loializarea lor. Nu mai este un secret pentru nimeni ca designul interior se afla in centrul aspectelor ce țin de atractivitatea unui hotel. Indiferent daca oaspeții iși dau seama sau nu, ei aleg…

- REȘIȚA – …prin care artista iși deschide sufletul spre privitori transmițand mesajul speranței. O artista pe care Erwin Țigla o regasește degajata și cu zambetul pe buze, așa cum o știe de cațiva ani și cum iși dorește ca ea sa ramana și pe mai departe. Pentru ca, prin expoziția „Culorile de langa noi”…

- De asemenea, prin mușcatura pot ajunge in organismul uman diverși germeni care pot cauza unele boli infecțioase precum turbare (provocata de rabie), febra zgarieturii de pisica, febra mușcaturii de șobolan (spirochetoza ictero-hemoragica), hepatita B, tetanosul, boala Lyme, etc.Alteori, mușcaturile…

- Daca uneori te simti epuizat sau lipsit de energie, ai parte de insomnii sau simti ca nu mai reusesti sa te concentrezi, unul dintre motive ar putea sa fie lipsa vitaminelor, mineralelor si nutrientilor din corpul tau. Indiferent de stilul de viata pe care il ai in prezent alimentele pe care le consumam…