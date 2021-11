Ce incape intr-un garaj al unei femei din Timiș: 13 indieni, doi afgani și un pakistanez, descoperiți de polițiștii de frontiera Ce incape intr-un garaj al unei femei din Timiș: 13 indieni, doi afgani și un pakistanez, descoperiți de polițiștii de frontiera In cursul weekend-ului, polițiștii de frontiera au descoperit in timpul unei percheziții facute la domiciliul unei femei din Banloc, județul Timiș, 16 cetațeni straini ascunși in garaj. Anterior, femeia a fost prinsa la volanul unui autoturism care transporta opt indieni. Potrivit Poliției de Frontiera, polițiștii din Timiș au observat vineri…