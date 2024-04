Ce îmi propun să fac la Parlamentul European Declaratie de principii politice pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024 1. Revenirea la valorile fundamentale ale Uniunii Europene, precum libertatea, națiunea, familia și credința creștina, valori care rezida in tratatele UE și la respectul pentru suveranitatea națiunilor membre. Aceasta semnifica Recunoașterea și promovarea libertații individuale, respectul pentru identitatea naționala a statelor membre, protecția familiei și a credinței creștine, conform tratatelor UE, pentru a asigura o Uniune care sa reflecte diversitatea culturala și valorile fundamentale ale popoarelor europene.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

