Ce îi roagă Ministerul Afacerilor Externe pe români In contextul evoluției pandemiei de COVID-19 la nivel global, precum și al masurilor adoptate de autoritațile romane pentru limitarea raspandirii infecției cu virusul SARS-Cov-2, Ministerul Afacerilor Externe adreseaza cetațenilor romani rugamintea de a evalua oportunitatea efectuarii anumitor deplasari in strainatate care nu sunt esențiale. MAE a venit printr-un comunicat public cu o serie de recomandari și le cere romanilor sa efectueze numai calatoriile in strainatate care sunt considerate importante. De asemenea, MAE reamintește ca, printre masurile adoptate de autoritațile romane, se regasește… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

