Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a anunțat vineri ca va crește livrarile de gaze naturale catre Europa daca o turbina necesara pentru gazoductul Nord Stream 1, aflata in acest moment in Canada pentru reparații, va fi returnata, scrie Reuters.Turbina respectiva este reparata de catre Siemens in Canada, iar Ucraina se opune…

- Rusia ar putea intrerupe complet furnizarea de gaze naturale catre Europa, deoarece incearca sa-și consolideze influența politica in contextul crizei din Ucraina, a declarat miercuri șeful Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), care a avertizat ca Europa trebuie sa ia acum masuri, relateaza Reuters…

- Ca raspuns al Rusiei la sanctiunile occidentale impuse Moscovei de la invadarea Ucrainei, gigantul energetic de stat Gazprom a taiat livrarile catre compania daneza Orsted si Shell Energy, pentru contractul sau de furnizare de gaze Germaniei. De asemenea, Gazprom a oprit livrarile catre traderul olandez…

- De astazi, 1 iunie, Gazprom va intrerupe livrarile de gaze naturale catre Orsted (Danemarca) si Shell Energy, care furnizeaza o parte din gaze Germaniei, deoarece nu au platit in ruble pentru gazele livrate in aprilie, a anuntat marti compania rusa, scrie Agerpres . Gazprom Export a cerut clientilor…

- In timp ce razboiul din Ucraina face ravagii, președintele Serbiei a anunțat ca a obținut un acord „extrem de favorabil” privind gazele naturale cu Rusia, in timpul unei convorbiri telefonice purtate duminica cu omologul sau rus Vladimir Putin. Președintele sarb Aleksandar Vucic a refuzat sa condamne…

- Comisia Europeana a explicat modul in care companiile din Uniunea Europeana pot plati pentru gazul rusesc fara a incalca sancțiunile blocului comunitar impotriva Rusiei, intr-un ghid actualizat privind aceasta problema, consultat de Reuters . Comisia a transmis luna trecuta companiilor europene ca ar…

- Comisia a declarat tarilor, luna trecuta, ca companiile europene ar putea sa plateasca gazele rusesti fara a incalca sanctiunile UE impotriva Moscovei, dar numai daca vor respecta anumite conditii, dupa ce Rusia a cerut cumparatorilor straini sa inceapa sa plateasca gazele in ruble, in caz contrar riscand…

- Anuntul vine in contextul in care Rusia a sistat livrarile de gaze catre Bulgaria si Polonia saptamana aceasta pentru ca au refuzat sa plateasca in ruble, decizie care a starnit temeri ca alte tari ar putea fi urmatoarele vizate. Decretul Moscovei precizeaza ca Gazprombank va deschide conturi speciale…