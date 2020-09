Stiri pe aceeasi tema

- Medicii au identificat primul caz de reinfectare cu COVID-19 in SUA. Este vorba despre un tanar din Nevada, infectat a doua ora cu noul COVID-19.Cercetatorii au descoperit, in urma testelor genetice, ca barbatul a contractat doua virusuri diferite, potrivit CNN.

- Medicii avertizeaza ca pe rețelele de socializare circula informații false despre un kit impotriva COVID-19 ce se poate folosi acasa. Pe rețelele de socializare au inceput sa circule mai multe postari ce recomanda folosirea unor produse medicale pentru a combate noul coronavirus. Specialiștii atrag…

- Medicii radiologi susțin ca infecția cu SARS-CoV-2 se poate observa la nivelul plamanilor unui bolnav de COVID-19 inca din primele zile. Insa, aceștia puncteaza faptul ca pana și pacienții asimptomatici pot avea afecțiunii la nivelul plamanilor. Radiografia unui pacient simptomatic a fost citita și…

- O femeie a murit in mod tragic dupa ce medicii au confundat simptomele de cancer cu cele de COVID-19. Tanara a lasat in urma un copil de cinci ani. Beth Pattison, din Marea Britanie, in varsta de 27 de ani, a apelat la medicul de familie cand a vazut ca tusea pe care o avea de ceva timp a inceput…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat ca un vaccin dezvoltat local pentru Covid-19 a primit aprobarea de reglementare dupa mai puțin de doua luni de testare pe oameni. S-a aflat adevarul despre vaccinul anti-covid-19 al lui Putin Putin a spus ca vaccinul a trecut toate verificarile necesare,…

- Pacientii confirmati cu noul coronavirus care nu au mai fost internati in spital si stau izolati acasa sunt intr-o situatie incredibila. Medicii de familie nu le pot da concediu medical din cauza unui vid legislativ. Legea izolarii si carantinei prevede ca toti cei depistati cu SARS-COV-2 trebuie internati…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, sustine ca sunt eronate afirmatiile celor care sustin ca sediile instantelor de judecata ar fi focare de coronavirus, el aratand ca, inca de la inceputul pandemiei, sediile instantelor au primit echipamente de protectie, inclusiv combinezoane, potrivit news.ro.„Instantele…

- Medicii de familie nu mai pot acorda concediu medical unui pacient care a avut COVID-19, care a stat in izolare sau in carantina, ori care a plecat pe propria raspundere din spital. Ordinul de ministru care...