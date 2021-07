Stiri pe aceeasi tema

- Racheta New Shepard a lui Jeff Bezos și-a incheiat calatoria de 11 minute spre spațiu, in primul zbor de turism spațial al companiei Blue Origin. La bord s-au aflat patru pasageri – trei barbati si o femeie, din medii si cu experiente foarte diferite. Bezos și ceilalți trei astronauți au ajuns in siguranța…

- Fondatorul Amazon, miliadarul Jeff Bezos, decoleaza astazi catre spațiu in primul zbor cu oameni la bord al rachetei New Shepard, construita de compania sa, Blue Origin. Lansarea rachetei are loc la ora 16:00, insa evenimentul e transmis in direct incepand cu 14.30, ora Romaniei, pe site-ul Blue Origin…

- ​Jeff Bezos, celebru pentru ca a fondat compania Amazon, este fascinat de spațiu de la cinci ani când a urmarit cu parinți prima aselenizare, la televizorul alb-negru din sufragerie. În liceu a câștigat o vizita la un centru de zboruri spațiale al NASA, iar în facultate propunea…

- Flaviu Raducanu, director pentru stiinte, tehnologie si explorare la Agentia Spatiala Romana, a catalogat zborul miliardarului britanic Richard Branson, care a dat startul turismului spatial pe scara larga, dupa s-a aflat la bordul unei nave care a zburat la peste 80 de kilometri altitudine, drept „un…

- „Sunteți in zona de gravitație 0 timp de 4 minute. Va intoarceți in jos. Aterizam ușor pe suprafața deșertului. Deschidem trapa și ieșim afara. Care este primul lucru pe care il spui?”, o intreaba Jeff Bezos pe Wally Funk.„Aș spune: Draga, a fost cel mai bun lucru care mi s-a intamplat vreodata”, i-a…

- Miliardarul britanic Richard Branson intentioneaza sa zboare in spatiu pe 11 iulie, la bordul navei companiei Virgin Galactic, pe care a fondat-o, a declarat compania joi, relateaza AFP, vitat de Agerpres. Daca acest calendar va fi respectat, el l-ar depasi pe fondatorul Amazon, Jeff Bezos, care l-a…