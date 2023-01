Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta zi, paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui Catalin Bordea și l-au surprins in ipostaze rare. Unde iși petrece fostul coprezentator de la Xtra Night Show timpul inainte de Revelion. Iata cum l-au vazut paparazzii noștri!

- Crina Abrudan a dat dovada ca este o femeie puternica. Spunem asta, pentru ca paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele” ei și au surprins-o in ipostaze cu adevarat rare. Iata ce a dat-o de gol pe fosta prezentatoare TV, dar și cum au filmat-o paparazzii…

- Claudiu Niculescu știe sa se descurce singur atat in sport, cat și in viața de zi cu zi. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro l-au surprins intr-unul dintre aceste momente.

- Calin Popescu Tariceanu a fost surprins dupa ce a ieșit de la o Gala, dar nu singur, ci alaturi de Marcel Iureș. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au surprins imagini de senzație. Cine a fost tratat mai bine de catre parcagii.

- Florin Calinescu este un actor indragit de catre publicul din Romania, iar fanii au fost bucuroși sa il vada și pe micile ecrane. Pe langa personalitatea remarcabila, se pare ca actorul se descurca perfect și in intimitatea locuinței, ocupandu-se de treburile casnice. Iata cum a fost surprins de paparazzii…

- Ce face Cabral atunci cand are timp liber? Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe prezentatorul TV alaturi de un prieten in oraș, insa soțul Andreei Ibacka nu parea deloc liniștit. Iata cum a decurs intalnirea celor doi!

- Florin Gardoș nu poate renunța la obiceiurile care apar in perioada copilariei. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe fostul fotbalist de la CSU Craiova in timp ce a ieșit sa se relaxeze, in oraș, alaturi de un prieten. Ipostazele stanjenitoare in…

- Viorel Hrebenciuc, imagini rare, dupa ce a fost eliberat din inchisoare. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, sunt mereu pe faza și l-au surprins pe fostul politician in timp ce se bucura de viața și de libertate, la una dintre terasele unui local de fițe din Capitala.…