Stiri pe aceeasi tema

- Incep preselectiile pentru singurul talent show de muzica populara din Romania. Iuliana Tudor si echipa emisiunii "Vedeta Populara" pornesc in cautarea castigatorului pentru sezonul cu numarul 5.

- Primul Spital Regional din Romania va fi construit la Iasi, iar acesta intra deja in procedura de licitatie. Anul viitor vor urma alte doua astfel de unitati medicale, la Craiova si la Cluj - Napoca. Cele trei spitale vor fi construite cu bani europeni, conform anuntului facut luni, in sedinta de Guvern,…

- „Orice lege poate fi atacata la Curte, dar eu cred ca in aceasta procedura a angajarii raspunderii este vorba de o angajare a raspunderii politice a Guvernului. Faptul ca Opoziția va ataca la CCR aceasta lege nu presupune neaparat blocarea ei și eu cred ca președintele poate sa procedeze la promulgarea…

- Consecvenți principiilor proprii conform carora "legile sunt maculatura", magistratii activiști cer Sectiei pentru procurori CSM sa boicoteze demersul ministrului Justiției de selecție a procurorilor de rang inalt. Asociatiile "Forumul Judecatorilor din Romania" si "Initiativa pentru justitie" continua…

- Viorica Dancila anunța ca vine un an dezastruos pentru romani, dupa ce PNL a ajuns la putere! Liberalii au imprumutat, in mai puțin de o luna, peste 8 miliarde de lei, la dobanzi uriașe, iar BNR a trebuit sa intervina in piața, ca urmare a prabușirii leului pe piața valutara. BNR a pierdut peste…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019, TURUL 2. In competiția pentru prezidențiale au ramas candidatul sustinut de PNL, Klaus Iohannis, care a obtinut in primul tur 37,82% din voturi, si cel sustinut de PSD, Viorica Dancila, care a intrunit 22,26% din sufragii. Mandatul de Președinte al Romaniei este de cinci…

- Vremea va continua sa fie deosebit de calda in Romania, chiar daca duminica, in ziua alegerilor prezidențiale, si luni se va inregistra o usoara scadere a temperaturilor. De marti, temperaturile vor creste din nou peste normalul perioadei. In unele zone sunt anunțate ploi.