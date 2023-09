Stiri pe aceeasi tema

- Ce filme noi vor fi proiectate la Festivalul de la Veneția 2023 Membrii Writers Guild of America, sindicat ce reprezinta 11 500 de scenariști, au intrat in greva inca din luna mai. Ei cer venituri mai mari in era streaming-ului. Luna trecuta, scenariștilor li s-au alaturat și actorii, iar premisele…

- O intalnire dintre scenaristii aflati in greva de la Hollywood si cei mai importanti directori de la Disney, Universal, Warner Bros si Netflix s-a incheiat cu un nou dialog al surzilor pentru domeniul paralizat de una dintre cele mai mari greve din industrie, a anuntat sindicatul scenaristilor (WGA),…

- Cea mai mare greva de la Hollywood din ultimii 60 de ani e in plina desfașurare. Aproximativ 160.000 de artiști și-au oprit munca la miezul nopții in LA, astfel ca producții majore, inclusiv sequelele Avatar și Gladiator, sunt afectate. Evenimente promoționale, cum ar fi premierele pe covorul roșu,…

- Netflix a lansat trailerul oficial pentru "The Witcher: Sezonul 3 Volumul 2". Acesta va include episoadele 6-8 si va fi lansat pe 27 iulie, potrivit news.ro.Sub amenintarea monarhilor, magilor si bestiilor de pe Continent, care se intrec sa o captureze, Geralt o ascunde pe Ciri, hotarat sa-si protejeze…

- CITESTE SI Netflix a lansat trailerul oficial si noi imagini pentru volumul 2 din The Witcher: Sezonul 3 10:23 0 Autopsia Lisei Marie Presley: Ce a provocat moartea unicului copil al lui Elvis 09:55 2219 An de coșmar pentru Robert De Niro: Partenera de viața a legendarului actor a fost diagnosticata…

- Puternicul sindicat al actorilor americani a anuntat joi intrarea oficiala in greva de la miezul noptii (07:00 GMT vineri), o decizie care ar urma sa paralizeze complet Hollywood-ul, unde productia de filme si seriale incetineste deja din cauza miscarii sociale a scenaristilor, relateaza AFP, citata…

- Marea majoritate a producțiilor de film și televiziune din SUA va fi oprita de la miezul nopții dupa ce sindicatul actorilor a decis sa se alature protestului pentru condiții mai bune de munca și o imparțire echitabila a profiturilor demarat de scenariști, relateaza BBC.Sindicatul – cunoscut oficial…

- El este noul Superman! Il inlocuiește pe Henry Cavill Dupa luni de inregistrari video la audiții și teste in persoana, Warner Bros și DC Studios au decis ca David Corenswet sa joace rolul lui Superman , iar Rachel Brosnahan o va interpreta pe Lois Lane in noul film Superman: Legacy, regizat de James…