Ce filme și seriale importante vor apărea pe Netflix în 2022 Netflix se pregateste pentru un 2022 care va aduce extrem de multe filme si seriale bune pentru abonatii din intreaga lume, iar compania a dezvaluit in avans unele dintre titlurile care urmeaza sa fie disponibile in mod oficial pentru noi. Vorbim despre 15 filme si seriale pe care cei de la Netflix le au in productie in vederea lansarii pe piata in cursul anului 2022, iar unele dintre ele sunt asteptate de catre foarte multa lume, ceva ce normal ca nu ar trebui sa fie vreo surpriza pentru cineva acum. Netflix va initia lansarile de continut nou, original, inca din luna ianuarie, asa cum este si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai populare filme si seriale disponibile pe Netflix sunt prezentate intr-un site dedicat, pe baza unui nou sistem, mai relevant, de masurare. Netflix se ține de promisiune și trece la un nou sistem de masurare a popularitatii continutului. In loc sa mai ia in calcul o vizionare dupa doar doua…

- Cele mai populare filme si seriale disponibile pe Netflix sunt prezentate intr-un site dedicat, pe baza unui nou sistem, mai relevant, de masurare, conform news.ro. Asa cum a promis in octombrie, Netflix trece la un nou sistem de masurare a popularitatii continutului. In loc sa mai ia in calcul…

- Sarbatoarea sperieturilor și groazei, de mare popularitate in ultimii ani intre romani, colindul copiilor de Halloween a devenit la fel de obișnuit ca cel de Craciun. Daca cei mici merg cu ”speriatul”, cei mari au șansa sa simta fiorul sarbatorii spaimei și a stafiilor in fața micilor ecrane. Netflix…

- Proiectele Squid Game ale Netflix vor genera aproape 900 de milioane de dolari, conform unui raport Bloomberg, serialul distopic sud-coreean fiind pe cale sa devina un mega-hit in era streamingului. Netflix difera de studiourile de film și de rețelele TV prin faptul ca nu genereaza vanzari bazate pe…

- Netflix anunta principalele noutati ale lunii octombrie, astfel ca doua seriale vin cu sezoane noi in aceasta luna, dar mai sunt și alte noutați. Despre ce seriale este vorba. Doua filme celebre ajung pe Netflix in octombrie Netflix are surprize pentru cinefili. Luna octombrie vine cu niște sezoane…

- Celebra companie de streaming video Netflix a dezvaluit cifrele de audienta privind cele mai populare filme si seriale ale sale. Decizia companiei americane de a publica cifrele de audiența este destul de rara, așa ca fanii Netflix trebuie sa se bucure de aceasta veste. Lista cu cele mai populare filme…

- Netflix a facut publice cifrele de audienta privind cele mai populare filme si seriale disponibile in cadrul platformei, o mutare rara pentru compania americana, informeaza News.ro. In cadrul editiei de anul acesta a conferintei Code, Ted Sarandos, seful pe partea de continut la Netflix, a…

- Inainte sa devina actor, Burcea a fost marinar. Timp de doi ani a navigat, dar a realizat ca nu este ceea ce-și dorește pentru viitorul lui. Acum, romanul realizeaza mai mult ca niciodata ca a facut alegerea potrivita. Ei bine, se pare ca visul i s-a indeplinit, astfel Fostul soț al Andreei Balan a…