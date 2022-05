Ce filme și seriale apar pe Disney Plus in luna iunie. Disney+ vine și in Romania de pe 14 iunie 2022, iar viitorii abonați vor plati un abonament lunar de doar 30 de lei. Luna iunie 2022 vine cu noi filme, dar și cu noi seriale pe platforma Disney Plus. Fie ca vorbim de comedii, sau filme de acțiune, cu siguranța in lista de mai jos vei putea gasi și ceva pe gustul tau. Ce filme și seriale apar pe Disney Plus in luna iunie LAST SURVIVORS (2022) HATCHING (2022) The Wilds S2 (2022) The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith S1 (2022) Catwoman: Hunted, 2022 Firestarter, 2022 The Kids in the Hall…