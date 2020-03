Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca luni(30 martie) ar urma sa inceapa testarea unui esantion de 10.500 de persoane, in cadrul unui studiu stiintific pentru depistarea celor infectati cu noul coronavirus. Anterior, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Primaria…

- CARAS-SEVERIN – De azi, de la ora 12, au intrat in vigoare masurile luate prin Ordonanta militara nr.3, semnata de ministrul de Interne, Marcel Vela! Asadar, persoanele in varsta de peste 65 de ani, considerate cele mai vulnerabile in fața pandemiei de coronavirus, trebuie sa stea in casa pentru a se…

- Datorita faptului ca sunt inca foarte multi romani care nu constientizeaza pericolul la care se expun guvernantii au fost nevoiti sa inaspresca masurile. Astfel, Ministerul Afacerilor Interne a emis Ordonanta militara nr. 3, in care se precizeaza ca se interzice circulatia tututor persoanelor, cu urmatoarele…

- Marcel Vela, declarații la sediul Ministerului de Interne referitor la prevederile noii Ordonanțe Militare:”Cea mai grava criza din ultimii zeci de ani a cuprins și Romania. Luam masuri mai dure, masuri pe care le-am anunțat deja gradual, in primele doua ordonanțe militare. Vreau sa va asigur ca de…

- Spitalul Colentina va fi eliberat treptat pentru a deveni unitate suport pentru Institutul de boli infectioase \"\"Matei Bals\"\", primind pacienti infectati cu noul coronavirus, a anunțat primarul general, Gabriela Firea."Pregatim in aceasta perioada ca Spitalul Colentina, unul dintre cele mai mari…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, si secretarii de stat Bogdan Despescu si Raed Arafat sustin marti, incepand cu ora 21,00, o declaratie de presa la sediul MAI. Declaratia de presa este transmisa de TVR, existand posibilitatea ca celelalte televiziuni sa preia semnalul. Declaratia este transmisa…

- Profesorul Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals”, unde a fost dus primul roman depistat cu coronavirus si secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Nelu Tataru fac noi declaratii de presa. „Persoana adusa din Gorj este doar purtator de virus, e sanatos, fara…