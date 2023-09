Ce facem toamna în grădină? Nu trebuie sa uitam nici de florile de apartament, care trebuie aduse in casa daca vrem sa ne bucuram de ele și la anul. Pentru cei care inca sunt la inceputuri in gradinarit și nu și-au dezvoltat inca rutina de toamna, am facut o scurta lista cu cele mai importante lucrari de toamna in gradina de legume, livada, la trandafiri și la gazon: Lucrari in gradina de legume strangem ultimele legume curațam straturile de buruieni (care deja trebuie arse, nu se mai pun la compost pentru ca sunt pline de semințe) culegem semințe de flori sapam pamantul și impraștiem compost Lucrari in livada tratamentele… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

