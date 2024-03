Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj, au documentat activitatea infracționala a trei barbați, cercetați sub aspectul savarșirii infracțiunilor…

- Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, ii invita pe toți locuitorii din zona sa se alature celei mai mari acțiuni de ecologizare din Snagov – Maratonul Reciclarii, 10K Plogging Run. Evenimentul va avea loc sambata, 16 martie, incepand cu ora 10:00, in Snagov, unde participanții vor strange…

- Mai mulți membri ai Cluburilor Lions și Leo Deva Sarmizegetusa s-au aflat, vineri, 8 martie 2024, in mijlocul familiilor cu copii din patru comunitați defavorizate din municipiul Deva, in cadrul unei acțiuni caritabile care face parte din seria activitaților desfașurate de tinerii voluntari in sprijinul…

- La data de 25 ianuarie 2024, incepand cu ora 08.00, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Brașov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brașov, au efectuat 17 percheziții domiciliare și au pus in executare doua ordonanțe de ridicare…

- Șeful Clanului Sportivilor zis și Bebino a fost dus la audieri, miercuri, in urma unor percheziții facute de DIICOT in București și Calarași. Interlopul este vizat de un dosar de trafic de cocaina. Informația vine la scurt timp dupa ce DIICOT a anunțat ca face șase percheziții domiciliare in București…

- Un tanar, in varsta de 19 ani, a fost prins cu 275 gr de droguri (2-MMC), ascunse intr-o pereche de papuci de casa, la controlul de frontiera. ”La data de 24.12.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare au dispus…

- Rusia a modernizat cele mai periculoase arme din lume! Putin: 'Facem ceea ce dorim!'Rusia isi modernizeaza arsenalul nuclear si isi mentine fortele strategice la cel mai inalt nivel de pregatire, in conditiile in care Occidentul duce un "razboi hibrid" impotriva sa, a declarat marti Vladimir Putin,…