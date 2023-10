Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 14 octombrie, la Muzeul Corneliu Mikloși are loc festivalul de gastronomie artizanala La Pas, iar in Piața Libertații continua Food Truck Festival. Mai sunt concerte, proiecții de film și petreceri in oraș.

- Hranirea porumbeilor incalca regulile de conviețuire civilizata, astfel ca pentru resturile de paine, dar și alte deșeuri din jurul blocurilor poliția va da amenzi, intrucat este considerata activitate ilegala. Primaria anunța amenzi care pot ajunge pana la 5.000 de lei, iar Poliția Locala a inceput…

- Duminica puteți viziona filme in mai multe locații din oraș in cadrul caravanei Tiff sau festivalului Eurothalia. Vor fi și mai multe spectacole de teatru, iar la Muzeul Satului are loc festivalul fanfarelor.

- Miercuri puteți participa la un recital de flaut, copiii la un atelier de sculptura in centrul Timișoarei. Puteți vizita și expoziții sau sa participați la un performance la Muzeul Corneliu Mikloși.

- Miercuri, 9 august, puteți participa la o serie de ateliere, concerte, podcast-uri și expoziții ce vor pune lumina pe oamenii, locurile și muzica acelor vremuri in stransa relație cu orașul Timișoara.

- Sambata, 5 august, puteți sa mergeți la un spectacol stradal, sub forma unui trio puternic și nuanțat, in Piața Sfantul Gheorghe. Va mai puteți bucura de filme, concerte, spectacole de teatru și expoziții in oraș.

- Vineri, 28 iulie, puteți participa la mai multe spectacole in aer liber in oraș sau in cadrul evenimentelor dedicate Zilei Județului Timiș. Seara are loc o petrecere tematica Barbie. Oppenheimer ruleaza la Cinema Victoria.

- Joi, 20 iulie, incepe Youth Summer Fest, cu cultural market și un concert. Mai mult, puteți dona sange sau sa participați la un atelier de arhitectura, spectacole de teatru, filme, expoziții sau petreceri in oraș.