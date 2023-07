Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai atractive evenimente organizate la Timișoara, Festivalul Medieval al Castelului Huniade revine cu o noua ediție. Organizat de Muzeul Național al Banatului acesta a ajuns la cea de a cincea ediție și va avea loc in perioada 14-16 iulie, in parcul Castelului Huniade din centrul Timișoarei.…

- Miercuri, 28 iunie, puteți participa la mai multe demonstrații ale dansului la Muzeul Corneliu Mikloși, la instalații și chiar la proiecții inedite, cum este și performance-ul „Baiatul care și-a dorit o sirena”. Spre seara are loc ruga cartierului Calea Lipovei, un recital de orga și prima zi din cadrul…

- Luni, 26 iunie, puteți participa la ateliere educaționale, la un spectacol de dans contemporan sau la o serie de interviuri, urmata de o dezbatere pe marginea felului in care ne proiectam emoțiile in societate.

- Marți, 6 iunie, puteți participa la un atelier de explorare senzoriala prin mișcare in Parcul Botanic sau la un spectacol de teatru In Spatele Casei. Mai mult, la libraria La Doua Bufnițe are loc un atelier de lectura pentru copii.

- Sambata, pe langa spectacole, filme și expoziții in oraș, va puteți bucura de o petrecere și excursie cu vaporul Pelicanul, dar și de Festivalul Luminii care are loc in parcul Anton Scudier.

- Pe un trend descendent de cazuri noi de COVID in Romania, noua varianta a coronavirusului, superinfecțioasa, a fost confirmata in Europa și face deja victime.Organizația Mondiala a Sanatații monitorizeaza de trei luni Arcturus, noua mutație a COVID, care a fost detectata pentru prima data la sfarșitul…

- Miercuri, 26 aprilie, continua Zilele Carierei, dar și Festivalul Internațional de Teatru Școlar și de Tineret de expresie germana. La Muzeul Satului Banațean puteți vizita Parcul Primaverii. Seara, puteți merge la film sau la stand-up.

- Joi, 20 aprilie, puteți participa la expoziții inedite in oraș, iar spre seara sa va bucurați de filme sau recital muzical la Filarmonica Banatul. La o librarie din oraș va fi o sesiune de discuții despre epilepsie.