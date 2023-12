Stiri pe aceeasi tema

- Lavinia Pirva nu are nevoie de niciun fel de introducere, fiind una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Faimoasa bruneta se bucura, in prezent, de cele mai frumoase momente alaturi de soțul ei, Ștefan Banica, și familia lor, savurand fiecare clipa a sarbatorilor magice de iarna. Pe langa…

- Mara Gae este la inalțime și de Craciun! Campioana la US Open in proba de dublu junioare, sportiva de 18 ani este pregatita sa faca pasul cel important și la senioare. Pana atunci, Mara Gae sarbatorește Craciunul in Romania, la finalul ultimului an in care a concurat la junioare. Pana la masa de Craciun,…

- Craciunul inseamna familie, iar Moș Craciun a adus pentru zeci de familii cel mai special dar. Mai mulți bebeluși s-au nascut chiar astazi, in zi de sarbatoare. Așadar, inca un motiv de bucurie și de sarbatoare. In toata țara s-au nascut zeci de micuți la maternitațile din marile orașe.

- Misterul apariției lui Moș Craciun, an de an, pravalindu-se pe hornul casei sau sunand la ușa ca un cetațean obișnuit, ii farmeca pe copiii din toata lumea. Noi, adulții, dezvrajiți deja de magia copilariei, știm ca lucrurile sunt mult mai prozaice de...

- Tot mai multe vedete e pregatesc sa plece in vacanța, inainte de sarbatorile de Craciun de anul acesta. Printre aceștia se numara Andreea și Cabral, care au decis sa iși ia cei doi copii și sa plece in Laponia, pentru a trai cea mai frumoasa experienta.Andreea Ibacka a postat pe contul de socializare…

- Serile magice in fotbalul romanesc au lipsit in ultimii ani, dar iata ca a venit momentul sa ne bucuram. A venit timpul sa dam uitarii esecurile care ne-au adus atatea lacrimi de tristete in ochi si sa continuam sa varsam acele lacrimi, dar de data asta de fericire.Echipa nationala a Romaniei a scris…

- De la an la an, Romania devine tot mai dependenta de angajații straini. In 2024, companiile vor putea aduce pana la 140.000 de muncitori straini din afara spațiului european, cu 40.000 mai mulți decat anul acesta. Majoritatea vor lucra in restaurante și hoteluri, pe șantiere sau in industrie.