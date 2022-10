Stiri pe aceeasi tema

- Jurgen Klopp (55 de ani), antrenorul german al celor de la Liverpool a sarit in apararea fundașului dreapta englez Trent Alexander-Arnold (23 de ani), care a fost intens criticat in ultima perioada de catre fanii fotbalului englez, spunand despre el ca „nu se poate apara”, acesta fiind motivul pentru…

- Romania a remizat cu Finlanda, scor 1-1, intr-un duel contand pentru etapa #5 din Liga Națiunilor. Florin Tanase, marcatorul „tricolorilor”, a analizat jocul echipei naționale de la Helsinki. Tanase considera ca Romania are șanse importante sa se califice la Euro 2024 dupa jocul prestat in Finlanda…

- Loris Karius a revenit in Premier League! Fostul portar al echipei FC Liverpool a semnat un contract pe durata scurta cu Newcastle United. Germanul va acoperi, astfel, absentele portarilor "cotofenelor", Nick Pope si Karl Darlow, ambii accidentati.

- Clubul Bournemouth a anuntat ca l-a demis pe tehnicianul Scott Parker, decizie venita dupa ce in weekend echipa a fost invinsa cu scorul de 9-0 de Liverpool, in Premier League. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Scott Parker nu mai este de astazi managerul lui Bournemouth, concediat la trei zile dupa 0-9 cu Liverpool. Din 2004 nu mai fusese un tehnician dat afara in Premier League in luna august. Dupa numai patru etape, Scott Parker devine primul manager concediat in Premier League. Inca din august, intaia…

- Manchester United și Liverpool se intalnesc in aceasta seara, de la ora 22:00, in derby-ul etapei #3 din Premier League. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. „Diavolii”, aflați intr-o profunda criza de rezultate, cauta sa-și ia revanșa dupa…

- FC Liverpool a incheiat la egalitate cu Fulham, in timp ce Tottenham a invins pe Southampton si este lider in Premier League, care a programat, sambata dupa-amiaza, cinci meciuri din prima etapa

- Liverpool a invins-o pe Manchester City in Community Shield, scor 3-1. Darwin Nunez a caștigat și el „duelul transferurilor” in fața lui Erling Haaland. Liverpool a caștigat Cupa Ligii Angliei și Cupa Angliei sezonul trecut, in vreme ce Manchester City s-a incununat campioana in Premier League cu 93…