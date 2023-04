Stiri pe aceeasi tema

- Andia și Spike au ajuns printre cei mai de succes artiști din Romania, iar acest lucru le-a adus o mulțime de fani care ii iubesc. Cei doi au dezvaluit cum reușesc sa treaca peste momentele dificile de pe scena, dupa ce, in urma cu o seara, au facut un show incendiar la Beach Please.

- In urma cu doar o seara a inceput celebrul festival Beach Please, care in acest an se ține in perioada 27-30 aprilie. Fanii se bucura de momente unice la eveniment și au parte de multa distracție. Ei bine, Macanache a facut un gest neașteptat pe scena de la festival. Artistul și-a surprins fanii cu…

- Cabron a aparut in industria muzicala in urma cu aproximativ 20 de ani, cand lansa melodii care deveneau hituri in cateva momente. Acum are același succes pe scena, iar melodiile sale inca sunt cantate de toata lumea. Artistul și-a dezvaluit secretul și a surprins pe toata lumea cu ce face, de fiecare…

- Astazi a inceput festivalul Beach Please, care in acest an se ține in perioada 27-30 aprilie. Shift a urcat pe scena pentru a canta, iar el a facut un gest emoționant in memoria regretatului artist Nosfe, care s-a stins din viața la varsta de 37 de ani. Totul s-a intamplat chiar pe scena. Iata gestul…

- sweetbois lanseaza piesa pe care o vei asculta toata vara mergand spre urmatoarea aventura. Prin Miami este starea care te va face sa simți ca ești in mijlocul unui oraș vibrant care nu doarme niciodata. Așa cum ne-au obișnuit, sweetbois adauga in beat-urile exotice o poveste de dragoste moderna ce…

- Sara Piliego a urcat pe scena „Romanii au talent” vineri seara, 10 februarie, iar unul dintre jurați a trimis-o in semifinale, dupa un moment unic pe scena de la Pro TV. Sara este tanara de 12 ani care a reușit sa cucereasca atat publicul, cat și juriul. Momentul sau plin de emoție de pe scena Romanii…

- Scriitorul Salman Rushdie s-a descris, in primul interviu acordat dupa ce a fost injunghiat la un eveniment literar in New York anul trecut, ca fiind norocos si recunoscator ca a supravietuit atacului, potrivit The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Imagini de groaza venite dintr-o localitate din județul Arad. Un barbat de 55 de ani a spanzurat un caine de un copac și l-a lasat acolo atarnand. Scena a fost filmata de o persoana aflata in zona.