Ce fac azi cei care nu au reușit acum doi ani să o salveze pe Alexandra Măceșanu din casa lui Gheorghe Dincă din Caracal Pe 25 iulie 2019, Alexandra Macesanu a sunat la 112 din casa lui Dinca, plangand si implorand sa fie salvata. Interventia autoritatilor din acea zi a fost un lant de greseli, recunoscute ulterior chiar de institutiile statului, care au deschis anchete disciplinare si au dispus sanctiuni. Azi, la 2 ani de atunci, cei mai multi dintre politistii si procurorii care n-au reusit sa o salveze pe Alexandra lucreaza inca in sistem. Dosarul deschis in iulie 2019 de cei de la SIIJ, care investigau interventia din acea zi, e inca in lucru. Alexandra Maceșanu Joi 25 iulie 2019, Alexandra Macesanu a gasit,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii incearca sa gaseasca, pe cat de repede posibil, doua persoane despre care s-a aflat ca au ramas intr-un autoturism care a ajuns in apele Dunarii. Misiunea este in desfașurare. Din primele informații, trei barbați se aflau in mașina respectiva, unul dintre aceștia – un tanar in varsta de 38…

- Doua persoane si-au pierdut viata in urma unui accident grav, produs ieri dupa-amiaza, pe DN 6, in comuna doljeana Leu. In accident au fost implicate un camion, un tir si doua autoturisme. Acesta este al treilea accident mortal produs in ultima perioada, in comuna Leu. In total, patru persoane au murit,…

- Ionut Popa este tanarul de 22 de ani care a murit in noaptea de duminica, 20 spre astazi, 21 iunie, in accidentul de la Astileu. Acesta a fost cu alți patru prieteni la discoteca din Magesti. Ionut era din Nojorid. Tanara de 21 de ani, care se afla la volanul autoturismului VW Golf, a pierdut […]

- O fetița de doar cinci ani a murit, dupa ce a cazut din leaganul din curtea casei in care locuia. Copila a fost transportata de urgența la spital, unde medicii s-au chinuit sa ii salveze viața, insa din pacate nu au mai reușit.

- Barbatul de grefiera Constantin Pistol, polițistul care a stat de vorba 20 de minute cu Alexandra Maceșanu și a abandonat-o in mainile criminalului Gheorghe Dinca, le-a dat peste nas șefilor.

- Celebrul „Codița”, „jupanul” polițiștilor din Caracal - pe care i-a trimis pe o pista greșita in dosarul lui Gheorghe Dinca, pentru a-și regla niște conturi - este acuzat de fapte grave.

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Caracal s-au sesizat din oficiu, joi, in jurul pranzului, cu privire la faptul ca, pe strada Rahovei din localitate, are loc o petrecere privata, respectiv un botez. La fața locului a fost identificat organizatorul, un barbat de 35 de ani, din Caracal, precum…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice din Olt efectueaza, miercuri, 15 perchezitii in cinci localitati din judet, la domiciliile unor persoane, la cabinete medicale si la unele primarii, intr-un dosar de fals in inscrisuri oficiale si uz de fals in vederea fraudarii unor beneficii sociale,…