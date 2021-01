Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida este una dintre cele mai iubite prezentatoare de la noi din țara, iar zilnic, de luni pana sambata aceasta poate sa fie urmarita la Antena 1 la Acces Direct! Pe ea toata lumea o cunoaște, dar stai sa o vezi pe mama ei. Cele doua seamana identic!

- In luna octombrie a anului acesta, la doar 22 de ani, Irina Deaconescu a devenit mama. „Buna, internet. Sunt eu, Victoria”, a scris tanara in mediul online, in dreptul a trei fotografii in care apare alaturi de fiica ei. Irina Deaconescu și-a botezat fiica: „A fost un eveniment foarte special” Luni,…

- Doamnelor și domnilor, surpriza de proporții din partea Mirelei Vaida și a Loredanei Groza! Ipostaza unica cu cele doua dive ale showbiz-ului romanesc! Cum s-a afișat prezentatoarea de la Acces Direct alaturi de jurata X Factor? Blondinele și-au surprins fanii!

- Acces Direct vine cu o ediție speciala pentru sarbatori. Ce vor urma sa vada fanii reality-ului? 1 decembrie va fi sarbatorit altfel la Antena 1. Cu ce surprize vine Mirela Vaida pentru telespectatori? Chiar moderatoarea show-ului vine cu detalii despre ceea ce urmeaza sa se petreaca in platou. Acces…

- Mirela Vaida este una dintre cele mai apreciateprezentatoare tv. Se imparte cu brio intre familie și cariera și este fericitacu cee ace face. Vedeta de la Acces Direct a vorbit intr-un interviu acordatrevistei Unica, despre perioada in care a pierdut doua sarcini, inainte sadevina mama. „Da, eu mi-am…

- In predica rostita marti in Catedrala Arhiepiscopala din Roman, unde a hirotonit un preot si un diacon, Arhiepiscopul Ioachim a vorbit despre familia preotului ca model pentru societate și despre paternitatea spirituala a preotului, potrivit Basilica.ro„Astazi familia trece printr-o criza…

- Dupa ce și-a anunțat demisia in direct, Emily Burghelea a plecat cu scandal din emisiunea Mirelei Vaida. Fosta asistenta TV a fost prima care a adus in atenția publicului ca Vulpița era batuta de soțul ei, Viorel Stegaru. Aceasta susține ca ii este dor de camerele de filmat, dar acesta nu este un motiv…

- La inceputul lunii septembrie, Vulpița și Viorel au plecat din București fara sa-și ia ”la revedere” de la public, insa astazi au revenit inapoi la Acces Direct, insa mai schimbați ca oricand. Veronica a izbucnit in lacrimi, insa Mirela Vaida a observat imediat și cum arata Vulpița de cand a parasit…