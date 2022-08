Ce este web-ul cognitiv și cu ce ne poate ajuta? Web-ul avansat aparține web-ului Cognitiv și Semantic: poți dezvolta tot ce iți dorești in noul web folosind doar vocea sau textul tau, fara a depinde de un programator sau agenție web! “We need diversity of thought in the world to face the new challenges.”Tim Berners - Lee Web-ul Cognitiv și Semantic, sunt “poarta” care ne ofera acces la simplitate, dintr-un punct de vedere al eficientei, și posibilitatea de a maximiza rezultatele dorite de fiecare dintre noi in mediul online. Poate te intrebi, “ce este Web-ul Cognitiv?” Hai sa vedem impreuna despre ce este vorba si… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

