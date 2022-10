Ce este Via Transilvanica Via Transilvanica este cel mai mare proiect de turism din țara noastra. S-a lansat oficial la Alba Iulia, cu sprijinul a doi frați indragostiți de peisajele pitorești din Munții Bucovinei. Este vorba despre un traseu care are are 1.400 de kilometri, iar amenajarea acestuia a durat aproape patru ani și jumatate. Primul traseu de lunga distanța din Romania, Via Transilvanica, un proiect inițiat de Asociația Tasuleasa Social, condusa de Alin Useriu, a fost finalizat pe intreaga lungime de 1.400 kilometri si a fost lansat oficial sambata seara, la Alba Iulia. Traseul incepe din Bucovina, de la Putna,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

