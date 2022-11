Ce este turistul energetic. Și tu poți fi ca el Creșterea prețurilor la energie in urma izbucnirii razboiului din Ucraina a creat un „nou tip” de om. Și anume acela care nu mai e motivat doar de vremea calda, ci și de o anumita posibilitate. Afla ce este turistul energetic și cum poți fi ca el. Dupa ce in timpul pandemiei de coronavirus s-a raspandit pretutindeni in lume sistemul de lucru in home office, mult mai multe persoane pot petrece chiar și luni intregi intr-o țara, lucrand de la distanța, departe de casa. Acesta a fost doar declicul unei „mode”. Acum urmeaza avalanșa unei necesitați: aceea de a face economii. Diferența dintre tarifele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul declanșat de Vladimir Putin in Ucraina a produs in toata lumea efecte secundare neașteptate, insa Rusia va pierde cel mai mult, in urma sancțiunilor occidentale. Acum vine ziua neagra cand Uniunea Europeana va interzice importurile de petrol rusești pe mare, incepand cu 5 decembrie 2022, care…

- In timp ce multe tari membre ale Uniunii Europene ii expulzeaza pe diplomatii rusi din cauza invaziei Ucrainei de catre Rusia, Guvernul Orban nu a intreprins niciun demers similar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Comisia Europeana a recomandat miercuri celor 27 de state din UE sa acorde Bosniei statutul de tara candidata, dar acest pas necesita votul unanim al tarilor membre, urmand ca mai tarziu sa fie deschise indelungatele negocieri de aderare, relateaza AFP și Agerpres . Recunoasterea statutului de tara…

- Mai multe țari ale Uniunii Europene s-au opus celui de-al optulea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, potrivit jurnalistului Rikard Jozwiak, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Odata cu incheierea Ligii Națiunilor au fost definitivate și urnele pentru tragerea la sorți a preliminariilor pentru Euro 2024. Evenimentul este programat pe 9 octombrie, la Frankfurt. De stiut faptul ca Germania, in calitate de țara gazda, este direct calificata la Euro 2024. Caștigatoarele celor…

- In mijlocul razboiului cu Rusia, Kievul a lansat un proiect de garantii de securitate pe care i le cere Occidentului, pana la integrarea Ucrainei in NATO și in Uniunea Europeana. Raportul susține ca „cea mai puternica garanție de securitate pentru Ucraina consta in capacitatea sa de a se apara impotriva…

- Trei tari din Balcanii de Vest – Serbia, Albania si Macedonia de Nord – au anuntat vineri ca au cazut de acord sa formeze o comisie comuna pentru a se ajuta reciproc in a face fata riscului unui deficit de energie si alimente din cauza crizei in desfasurare pe fondul razboiului declansat de Rusia in…

- MOLDOVA NOUA – Turcii nu vin la Moldova Noua singuri! Ei vor deschide poarta unei serii de alți investitori și vor genera o dezvoltare a zonei. Reprezentanții CupruMold Mining au prezentat, la Reșița, pentru oficialitați și județ, investiția ce se va pune pe roate la Moldova Noua! O conferința de presa…