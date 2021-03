Stiri pe aceeasi tema

- Piețele din Sectorul 1 al Capitalei au fost dotate cu terminale POS, transmit autoritațile locale. Comerciantii si producatorii agricoli care isi desfasoara activitatea in cele noua...

- O perioada de garda in regim de permanenta trebuie sa fie considerata timp de munca daca afecteaza semnificativ posibilitatea respectivului angajat de a gestiona in aceasta perioada timpul sau liber, potrivit unui comunicat al Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) dat marti publicitatii.…

- Ford inchide uzina din Kansas, Missouri, unde este produs cel mai bine vandut model, camioneta F-150, din cauza lipsei gazelor naturale provocata de vremea neobisnuit de rece cu care se confrunta cea mai mare parte a Statelor Unite, transmit CNN si Bloomberg potrivit Agerpres. Marti, peste 4 milioane…

- O acțiune a poliției pe linie de contrabanda cu țigari a avut loc cu puține zile in urma in Piatra Neamț. Cica intr-un loc din Piața Darmanești au fost gasite peste 1.701 de pachete de țigari, dupa o percheziție facuta la ”punct lovit”. In paralel, au mai fost facute inca 6 percheziții, totul in cadrul…

- Tulpina de Covid-19 din Marea Britanie nu afecteaza copiii mai mult decat adultii. Virusul se transmite, insa, la fel de repede si in cazul celor mici, spune Maria Van Kerkhove, medic in cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Dr. Maria Van Kerkhove explica la ce sa trebuie sa fie atenți parinții…

- La mijlocul saptamanii trecute, reprezentanții Ministerului Sanatații au anunțat extinderea campaniei de vaccinare antigripala gratuita pentru intreaga populație, „fara a mai exista o prioritizare la vaccinare impusa de grupele de risc. (…) Reamintim ca, in cadrul campaniei de vaccinare antigripala…

- Dolarul a scazut la cel mai scazut nivel din ultimii trei ani, joi, dupa ce democrații au caștigat controlul Senatului SUA, deschizand calea pentru un stimul fiscal mai mare sub conducerea președintelui ales Joe Biden. Piețele valutare au fost in mare parte neperturbate de scene de haos din Washington,…

- De altfel, chiar Laurențiu Cazan a anunțat, intr-un comunicat, ca și-a retras acordul privind imputernicirea sa ca inspector șef la Inspectoratul de Jandarmi Prahova, ca urmare a ”discuțiilor aparute in spațiul public care afecteaza imaginea Jandarmeriei”."In urma discuțiilor aparute in spațiul public…