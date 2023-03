Sosul Hoisin, numit uneori sos chinezesc barbeque, este un sos aromat și picant folosit in mancarurile asiatice precum taiței, legume, stir Fry și marinate, dar și in mancaruri la gratar in stil asiatic, cum ar fi tofu la gratar cu sos hoisin. Cuprins: Ce este sosul Hoisin Sosul Hoisin vs sosul de stridii Inlocuitori ai sosului hoisin Rețeta de sos Hoisin Cum se pastreaza sosul Hoisin Istorie și origini La ce se folosește Pentru marinarea carnii Pentru a face o glazura Ca sos pentru diverse alimente In amestec Ca sos pentru aripioare Cu fructe de mare Ce este sosul Hoisin Preparat dintr-o combinație…